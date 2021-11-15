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Никита Мазепин: «Не думаю, что мы могли провести гонку лучше»

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Никита Мазепин. Фото «Хаас»
Никита Мазепин. Фото «Хаас»
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Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал свое выступление на «Гран-при Бразилии». Он занял 17-е место.

«У меня был хороший день, – цитирует россиянина Autosport. – Старт был не идеальным, но я хорошо оторвался. Затем была небольшая заминка, поэтому в первых поворотах было сложно кого-то обогнать, а вот в четвертом и после него – все было хорошо. Я неплохо работал с шинами, особенно на первых кругах.

Команда проделала огромную работу. Машина очень хорошо работала в начале дистанции, в середине было сложновато, но к концу я смог снова вернуться в ритм. Пит-стопы были очень своевременными и с помощью нескольких машин безопасности мы попытались выиграть на них немного времени. Не думаю, что мы могли провести гонку лучше».

Мазепин обогнал своего напарника Мика Шумахера, который стал 18-м. Выиграл гонку пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/73486-nikita-mazepin-ne-dumayu-chto-mozhno-bylo-provesti-gonku-luchshe

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Евгений Петров все материалы автора
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