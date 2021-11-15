Никита Мазепин: «Не думаю, что мы могли провести гонку лучше»

Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал свое выступление на «Гран-при Бразилии». Он занял 17-е место.

«У меня был хороший день, – цитирует россиянина Autosport. – Старт был не идеальным, но я хорошо оторвался. Затем была небольшая заминка, поэтому в первых поворотах было сложно кого-то обогнать, а вот в четвертом и после него – все было хорошо. Я неплохо работал с шинами, особенно на первых кругах.

Команда проделала огромную работу. Машина очень хорошо работала в начале дистанции, в середине было сложновато, но к концу я смог снова вернуться в ритм. Пит-стопы были очень своевременными и с помощью нескольких машин безопасности мы попытались выиграть на них немного времени. Не думаю, что мы могли провести гонку лучше».

Мазепин обогнал своего напарника Мика Шумахера, который стал 18-м. Выиграл гонку пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.