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Сайнс извинился перед Норрисом за столкновение на старте «Гран-при Бразилии»

10:40
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс извинился перед Ландо Норрисом из «Макларена» за столкновение в начале гонки «Гран-при Бразилии».

«Мне необходимо пересмотреть повтор, не совсем понятно, кто на самом деле в кого повернул. Хотя понятно, что поворот был в левую сторону и я находился на внутренней траектории.

Не думаю, что мог намеренно помешать Ландо. Мне показалось, что он повернул чуть раньше, и мы зацепились друг за друга. Но, как бы то ни было, мне кажется, что это в любом случае был гоночный инцидент. Извиняюсь перед ним, если я сделал что-то не так, но мне так не кажется.

На старте я сделал все то же самое, что и до этого, но сегодня, по непонятной причине, все пошло не так. Мы столкнулись с сильной пробуксовкой колес, так что нужно будет все проанализировать и понять, в чем была проблема. Может в сцеплении, а может в шинах. Ведь сегодня этот неудачный старт стоил мне финиша в топ-5», — приводит слова Сайнса GP Fans.

Сайнс занял шестое место в гонке. Норрис финишировал на десятой позиции.

Победителем «Гран-при Бразилии» стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/f1-news/72200/sainz-defends-norris-collision-but-apologises-for-any-wrongdoing/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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