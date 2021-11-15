Сайнс извинился перед Норрисом за столкновение на старте «Гран-при Бразилии»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс извинился перед Ландо Норрисом из «Макларена» за столкновение в начале гонки «Гран-при Бразилии».

«Мне необходимо пересмотреть повтор, не совсем понятно, кто на самом деле в кого повернул. Хотя понятно, что поворот был в левую сторону и я находился на внутренней траектории.

Не думаю, что мог намеренно помешать Ландо. Мне показалось, что он повернул чуть раньше, и мы зацепились друг за друга. Но, как бы то ни было, мне кажется, что это в любом случае был гоночный инцидент. Извиняюсь перед ним, если я сделал что-то не так, но мне так не кажется.

На старте я сделал все то же самое, что и до этого, но сегодня, по непонятной причине, все пошло не так. Мы столкнулись с сильной пробуксовкой колес, так что нужно будет все проанализировать и понять, в чем была проблема. Может в сцеплении, а может в шинах. Ведь сегодня этот неудачный старт стоил мне финиша в топ-5», — приводит слова Сайнса GP Fans.

Сайнс занял шестое место в гонке. Норрис финишировал на десятой позиции.

Победителем «Гран-при Бразилии» стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.