Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:25

Тото Вольфф предложил ввести в «Формуле-1» обязательный зимний перерыв

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что «Формуле-1» стоит рассмотреть введение обязательного перерыва в зимний период.

«Здорово, что в этом году сезон заканчивается на пару недель раньше, чем это происходило обычно в последнее время, потому что все работают на пределе. И мне кажется, что уже в следующем сезоне можно будет ввести обязательный зимний перерыв — мы над этим работаем. Не все с этим согласны. Перерыв в 2-3 недели точно не будет лишним.

Руководители многих команд «Формулы-1» хотели бы зимой воспроизвести то, что мы делаем с летним перерывом. Как минимум сделать выходными днями Рождественские праздники и две недели после Нового Года», — приводит слова Вольффа Racefans.

В «Формуле-1» действует правило, согласно которому по ходу летнего перерыва в чемпионате команды уходят в отпуск и им не разрешается работать на своих базах.

Источник: https://www.racefans.net/2022/11/03/f1-teams-in-discussions-to-add-second-factory-shutdown-during-winter/
Формула-1
Мерседес
0
Читайте также
«Локомотив» финиширует в десятке? У Гогниева стальной характер? «Динамо» вернуло футбол Шварца? Интервью Генича
Овечкин сравнялся с рекордом Горди Хоу по числу голов за один клуб в НХЛ
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Путин назвал неизбежным столкновение России с неонацистским режимом Украины
СК изучит видео с наездом танка ВСУ на раненого российского солдата
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниэль Риккьярдо может остаться в «Макларене» в качестве резервного пилота
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости