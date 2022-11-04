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Болид «Феррари», на котором Михаэль Шумахер выиграл шестой титул, выставлен на аукцион

Анна Горшкова
Корреспондент
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Болид «Феррари», на котором в 2003 году Михаэль Шумахер выиграл чемпионский титул, был выставлен на аукцион, сообщает AFP.

По данным источника, автомобиль будет продан на аукционе «Сотбис». Машина обойдется покупателю в сумму от 7,6 до 9,6 миллиона долларов.

Шумахер на этом болиде выиграл свой предпоследний, шестой титул, и в сезоне провел девять «Гран-при», из которых выиграл пять.

Ранее семья Шумахера продала на аукционах болиды «Феррари» F300 сезона 1998 года и F2001 2001 года за 6,2 и 7,5 миллиона долларов.

Шумахер является семикратным чемпионом мира. Спортсмен получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2013 году. С тех пор его семья почти не сообщает о состоянии здоровья автогонщика.

Формула-1
Феррари
Михаэль Шумахер
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