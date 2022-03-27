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Сегодня, 01:28

«Ощущения от машины были отличными». Шумахер рассказал о своем состоянии после аварии

Шумахер заявил, что с ним все в порядке после аварии
Роман Шишов
Корреспондент
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Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер после аварии в квалификации «Гран-при Саудовской Аравии» обратился к болельщикам и рассказал о своем состоянии.

«Всем привет. Я просто хотел сказать, что я в порядке. Спасибо вам всем за приятные сообщения. Ощущения от машины были отличными. «Хаас», мы вернемся сильнее!» — написал Шумахер в Twitter.

Напомним, за четыре минуты до конца второго сегмента Шумахер потерял контроль над болидом и врезался в стену в одном из поворотов трассы. Сессию прервали красными флагами. Болид был полностю разбит.

Гонщика доставили в больницу. По итогам первичного обследования, у него не выявлено никаких травм.

Шумахер не примет участие в гонке «Гран-при Саудовской Аравии».

Мик Шумахер
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