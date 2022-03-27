Гонщик «Хааса» Магнуссен рассказал о проблемах с шеей во время квалификации «Гран-при Саудовской Аравии»

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал о том, что столкнулся с проблемами с шеей во время квалификации «Гран-при Саудовской Аравии».

«Я рад, что не так много проехал во время свободных практик, потому что иначе моя шея отвалилась бы еще до квалификации. Она чуть не сломалась во время третьего сегмента. Я просто больше не мог ехать.

На такой трассе, как в Саудовской Аравии, очень тяжело, особенно когда ты какое-то время не выступал в «Формуле-1». Трасса отличная, я не имею ничего против нее, но я просто не готов к ней. Шея может отдохнуть, если откинуться на подголовник, но из-за этого ты теряешь чувство болида, а угол обзора становится неправильным. Это не лучший вариант, но мне пришлось ехать именно так, иначе я просто не мог держать шею. У нас отличный болид, я думаю, на нем можно было бы бороться за пятое место, но я смог стать лишь десятым», — приводит The Race слова Магнуссена.

Магнуссен занял десятое место по итогам квалификации. Гонка в рамках «Гран-при Саудовской Аравии» состоится сегодня, 27 марта, начало — в 20.00 (мск).