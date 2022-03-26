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26 марта, 23:36

Шумахер не примет участие в гонке «Гран-при Саудовской Аравии»

Роман Шишов
Корреспондент
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер не примет участие в гонке «Гран-при Саудовской Аравии», информирует пресс-служба американской команды. Причной стала авария во время квалификации.

Напомним, за четыре минуты до конца второго сегмента Шумахер потерял контроль над болидом и врезался в стену в одном из поворотов трассы. Сессию прервали красными флагами. Болид был полностю разбит.

Гонщика доставили в больницу. По итогам первичного обследования, у него не выявлено никаких травм.

Мик Шумахер
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