Шумахер не примет участие в гонке «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Хааса» Мик Шумахер не примет участие в гонке «Гран-при Саудовской Аравии», информирует пресс-служба американской команды. Причной стала авария во время квалификации.

Напомним, за четыре минуты до конца второго сегмента Шумахер потерял контроль над болидом и врезался в стену в одном из поворотов трассы. Сессию прервали красными флагами. Болид был полностю разбит.

Гонщика доставили в больницу. По итогам первичного обследования, у него не выявлено никаких травм.