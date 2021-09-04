Роберт Кубица заменит Райкконена на «Гран-при Нидерландов»

Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица заменит Кими Райкконена на «Гран-при Нидерландов».

36-летний поляк займет место 41-летнего финна, который сдал положительный тест на коронавирус.

Reserve driver Robert Kubica will compete in this weekend's #DutchGP. Robert, in car #88, will take the place of Kimi R?ikk?nen, who tested positive to Covid-19. ?? pic.twitter.com/eK5OCQx5om — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 4, 2021

Кубица примет участие в этапе «Формулы-1» в качестве боевого пилота впервые с декабря 2019 года, когда он выступал за «Уильямс».

«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября.