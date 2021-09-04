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Роберт Кубица заменит Райкконена на «Гран-при Нидерландов»

10:40
Роберт Кубица. Фото Instagram
Роберт Кубица. Фото Instagram
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Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица заменит Кими Райкконена на «Гран-при Нидерландов».

36-летний поляк займет место 41-летнего финна, который сдал положительный тест на коронавирус.

Кубица примет участие в этапе «Формулы-1» в качестве боевого пилота впервые с декабря 2019 года, когда он выступал за «Уильямс».

«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября.

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Иван Торопцев все материалы автора

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