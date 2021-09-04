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Ферстаппена могут оштрафовать за обгон под красными флагами после остановки Хэмилтона

11:35
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может получить штраф на «Гран-при Нидерландов», сообщает журналист Альберт Фабрега.

По информации источника, нидерландец может быть наказан за обгон во время второй свободной практики в момент, когда на трассе появились красные флаги из-за остановки гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, у которого возникли проблемы с двигателем. Сообщается, что Ферстаппена уже вызвали к стюардам для объяснения эпизода.

«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября.

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Иван Торопцев все материалы автора

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