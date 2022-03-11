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Сегодня, 22:17

Риккьярдо о своей болезни: «Лучше уж на этой неделе, чем на следующей»

Иван Шитик
Корреспондент

Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккьярдо подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус.

«Лучше уж на этой неделе, чем на следующей. К сожалению, я пропущу тесты, но я уже начинаю чувствовать себя лучше. Я останусь на изоляции и просто сосредоточусь на следующем уик-энде. Большое спасибо Ландо и «Макларену» за то, что подстраховали меня, я должен вам пива (Ландо — молока). Спасибо каждому за пожелания здоровья», — написал Риккьярдо в Instagram.

Публикация от Daniel Ricciardo (@danielricciardo)

Риккьярдо почувствовал недомогание в среду, находясь в Бахрейне, где «Макларен» готовится к первому этапу сезона 2022 года. Австралиец соблюдает изоляцию, однако сможет принять участие в «Гран-при Бахрейна», гонка которого пройдет 20 марта.

Макларен
Даниэль Риккардо
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Даниэль Риккьярдо сдал положительный тест на коронавирус
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