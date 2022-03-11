Риккьярдо о своей болезни: «Лучше уж на этой неделе, чем на следующей»

Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккьярдо подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус.

«Лучше уж на этой неделе, чем на следующей. К сожалению, я пропущу тесты, но я уже начинаю чувствовать себя лучше. Я останусь на изоляции и просто сосредоточусь на следующем уик-энде. Большое спасибо Ландо и «Макларену» за то, что подстраховали меня, я должен вам пива (Ландо — молока). Спасибо каждому за пожелания здоровья», — написал Риккьярдо в Instagram.

Риккьярдо почувствовал недомогание в среду, находясь в Бахрейне, где «Макларен» готовится к первому этапу сезона 2022 года. Австралиец соблюдает изоляцию, однако сможет принять участие в «Гран-при Бахрейна», гонка которого пройдет 20 марта.