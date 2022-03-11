Даниэль Риккьярдо сдал положительный тест на коронавирус

Пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест 11 марта, сообщает журналист Крис Медланд.

Пилот вместе со всей командой находился в Бахрейне, где проходят вторые тесты перед сезоном. Сейчас он помещен на изоляцию, согласно требованиям местного санитарного протокола.

Если Риккьярдо сдаст отрицательный тест, то успеет выйти с карантина до старта сезона. Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет 18-20 марта в Бахрейне.