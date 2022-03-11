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Сегодня, 21:58

Даниэль Риккьярдо сдал положительный тест на коронавирус

Иван Шитик
Корреспондент

Пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест 11 марта, сообщает журналист Крис Медланд.

Пилот вместе со всей командой находился в Бахрейне, где проходят вторые тесты перед сезоном. Сейчас он помещен на изоляцию, согласно требованиям местного санитарного протокола.

Если Риккьярдо сдаст отрицательный тест, то успеет выйти с карантина до старта сезона. Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет 18-20 марта в Бахрейне.

Коронавирус
Макларен
Даниэль Риккардо
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