Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 06:59

Хэмилтон: «Судя по тому, что я вижу, «Феррари» на «Гран-при Бахрейна» сделает дубль»

Хэмилтон считает, что у «Феррари» есть хорошие шансы на золотой дубль на «Гран-при Бахрейна»
Иван Торопцев
Корреспондент

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от начала сезона-2022.

«Судя по тому, что я сейчас вижу, на «Гран-при Бахрейна» «Феррари» сделает дубль. Или, возможно, выиграет «Ред Булл». На тестах нам пока нелегко. Тут очень сильный ветер, который достаточно часто меняет направление.

Ситуация с подпрыгиванием болида на прямых стала хуже, мы прорабатываем различные сценарии, чтобы понять, как сдержать прижимную силу и избежать подпрыгивания машины, которое было заметно и на тестах в Барселоне, и здесь, в Бахрейне. Сейчас в этом плане все в одной лодке. Кому-то удалось справиться лучше других, но в целом тяжело всем. Покрытие трассы неровное и скользкое, на нем много песка. Утром слишком жарко, а вечером поднимается порывистый ветер», — приводит GPFans слова Хэмилтона.

Предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне проходят с 10 по 12 марта. С 18 по 20 марта там же состоится первый этап сезона-2022.

Формула-1
Мерседес
Феррари
Льюис Хэмилтон
0
Читайте также
Когда-то Канада пропустила две Олимпиады и семь ЧМ из-за ссоры с ИИХФ. И ничего не потеряла
«Клуб находится в финансовом хаосе»: британские СМИ рассказали, через сколько дней умрет «Челси» без Абрамовича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Риккьярдо о своей болезни: «Лучше уж на этой неделе, чем на следующей»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости