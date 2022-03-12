Хэмилтон: «Судя по тому, что я вижу, «Феррари» на «Гран-при Бахрейна» сделает дубль»

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от начала сезона-2022.

«Судя по тому, что я сейчас вижу, на «Гран-при Бахрейна» «Феррари» сделает дубль. Или, возможно, выиграет «Ред Булл». На тестах нам пока нелегко. Тут очень сильный ветер, который достаточно часто меняет направление.



Ситуация с подпрыгиванием болида на прямых стала хуже, мы прорабатываем различные сценарии, чтобы понять, как сдержать прижимную силу и избежать подпрыгивания машины, которое было заметно и на тестах в Барселоне, и здесь, в Бахрейне. Сейчас в этом плане все в одной лодке. Кому-то удалось справиться лучше других, но в целом тяжело всем. Покрытие трассы неровное и скользкое, на нем много песка. Утром слишком жарко, а вечером поднимается порывистый ветер», — приводит GPFans слова Хэмилтона.

Предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне проходят с 10 по 12 марта. С 18 по 20 марта там же состоится первый этап сезона-2022.