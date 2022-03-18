Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил работу болида после первого дня «Гран-при Бахрейна».

«Думаю, очевидно, что мы не на том уровне, на котором хотели бы быть. Мы добились определенного прогресса, если говорить о некоторых проблемах, но темпа в данный момент нет.

Нужно внимательно изучить данные, чтобы понять, почему у нас такие трудности. Мы сильно отстаем от «Ред Булл» и «Феррари» и, видимо, находимся на одном уровне с «Альфа Таури» и «Альфа Ромео», — приводит слова Расселла It.motorsport.

По итогам свободных заездов Расселл занял четвертое место. Квалификация «Гран-при» состоится 19 марта в 18:00 по московскому времени.