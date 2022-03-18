Леклер надеется, что сможет побороться за победу в квалификации «Гран-при Бахрейна»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о первом дне «Гран-при Бахрейна».

«Да, можно сказать, что сегодняшние результаты становятся более показательными. Да, никто пока не атаковал на пределе возможностей машины, но и неприятных сюрпризов сегодня не было.

Судя по всему, мы находимся где-то в лидирующей группе, что, естественно, очень хорошо для нас. Хотя понятно, что впереди еще много работы, нужно подготовиться к завтрашнему дню. И, надеюсь, мы сможем побороться за поул», — приводит слова Леклера Sky Sports.

По итогам второй сессии свободных заездов Леклер занял второе место. 19 марта в 18:00 состоится квалификация «Гран-при».