Росберг: «Антонелли еще слишком рано думать о переходе в «Мерседес»

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что 17-летнему итальянскому гонщику Кими Антонелли еще рано выступать за «Мерседес» в «Формуле-1». Он посоветовал немецкой команде не торопиться с принятием решения.

«Антонелли, безусловно, — будущая суперзвезда, но, к сожалению, с точки зрения времени ему еще слишком рано думать о переходе в «Мерседес», как и Тото Вольффу рано принимать такое решение. Следует подождать до конца года, чтобы посмотреть, как Антонелли выступает в «Формуле-2». Ему нужно провести сильный сезон, чтобы у него была возможность сразу перейти в «Мерседес». В ином случае есть смысл какое-то время выступать за «Уильямс» или подобную команду», — приводит Racingnews365 слова Росберга.

Ранее руководитель «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что Антонелли является главным претендентом на место Льюиса Хэмилтона в команде в следующем сезоне.

Итальянский пилот с 2019 года является участником юниорской академии «Мерседес». На данный момент он представляет «Прему» в «Формуле-2».