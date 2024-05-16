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Сегодня, 12:55

Албон заявил, что «Уильямс» привезет обновления на «Гран-при Эмилии-Романьи»

Алина Савинова
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Пилот «Уильямс» Александер Албон поделился мыслями в преддверии «Гран-при Эмилии-Романьи». Он отметил, что ему не терпится выступить на трассе в Имоле после того, как этап был отменен в прошлом году из-за наводнения в регионе.

«Я с нетерпением жду старта европейской части сезона, которая начинается с Имолы. После наводнения в прошлом году будет интересно снова выступить здесь. Кроме того, я нахожусь в предвкушении после объявления о моем многолетнем контракте с «Уильямс». В эти выходные у нас будут некоторые обновления, которые должны помочь снизить вес машины. Надеюсь, мы увидим некоторые улучшения и вернемся в борьбу», — приводит слова Албона пресс-служба команды.

15 мая стало известно, что «Уильямс» продлил контракт с Албоном. 28-летний гонщик подписал многолетний контракт с британским коллективом. В текущем сезоне он занимает 17-е место в общем зачете пилотов.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 17 по 19 мая на автодроме Энцо и Дино Феррари. В 2022 году победителем гонки на этом этапе стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Источник: https://www.williamsf1.com/posts/5be2b196-86b9-4c23-8372-1d9e4706a66a/alex-logan-imola
Формула-1
Уильямс
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