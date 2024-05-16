Штайнер считает возможным возвращение Мика Шумахера в «Формулу-1»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями по поводу возможного возвращения немецкого гонщика Мика Шумахера в «Формулу-1».

Ранее экс-пилот «Ф-1» Ральф Шумахер заявлял, что его племянник Мик имеет хорошие шансы на то, чтобы выступать за «Мерседес» с 2025 года.

«Это сложно. У него будет не так много вариантов, потому что он уже два года вне кокпита «Формулы-1». Но не стоит исключать такой возможности. Кто бы мог подумать, что Нико Хюлькенберг после трехлетнего перерыва снова станет постоянным гонщиком, а теперь еще и рабочим пилотом «Ауди»? Кто бы мог подумать, что Фернандо Алонсо после перерыва снова будет так убедителен? Кто бы мог подумать, что Льюис Хэмилтон когда-нибудь покинет «Мерседес»? В «Формуле-1» возможно все», — цитирует Штайнера Die Welt.

25-летний Мик Шумахер с сезона-2023 является резервным пилотом «Мерседес». До этого на протяжении двух лет он выступал за «Хаас», где его напарниками в разное время были россиянин Никита Мазепин и датчанин Кевин Магнуссен. Лучший результат Шумахера в «Формуле-1» — шестое место на «Гран-при Австралии» в 2022-м.