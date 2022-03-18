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Сегодня, 20:30

Кристиан Хорнер: «Темп «Ред Булла» смотрелся неплохо и на короткой, и на длинной дистанции»

Хорнер доволен темпом «Ред Булла» в первый день «Гран-при Бахрейна»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о выступлении команды в первый дня «Гран-при Бахрейна».

«Это был позитивный день для нас, — цитирует Хорнера Sky Sport. — Все прошло хорошо и днем, в жаркую погоду, и вечером, тем на коротких и длинных заездах был достойный. Но, конечно, нужно принимать во внимание разное количество топлива в баках и разницу в режимах работы двигателей, есть много нюансов, но мы вполне довольны сегодняшним днем».

По итогам первой практики «Формулы-1» пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал пятый результат, а второй гонщик Серхи Перес пришел десятым.

Во второй сессии свободных заездов Ферстаппен стал первым, а Перес седьмым.

Третья практика состоится 19 марта в 15:00 по московскому времени. В тот же день в 18:00 начнется квалификация.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12569180/bahrain-gp-live-updates-from-practice-as-formula-1-2022-season-gets-under-way-in-the-desert?postid=3570215#liveblog-body
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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Ферстаппен доволен результатами первого дня «Гран-при Бахрейна»
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