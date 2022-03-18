Кристиан Хорнер: «Темп «Ред Булла» смотрелся неплохо и на короткой, и на длинной дистанции»

Хорнер доволен темпом «Ред Булла» в первый день «Гран-при Бахрейна»

Директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о выступлении команды в первый дня «Гран-при Бахрейна».

«Это был позитивный день для нас, — цитирует Хорнера Sky Sport. — Все прошло хорошо и днем, в жаркую погоду, и вечером, тем на коротких и длинных заездах был достойный. Но, конечно, нужно принимать во внимание разное количество топлива в баках и разницу в режимах работы двигателей, есть много нюансов, но мы вполне довольны сегодняшним днем».

По итогам первой практики «Формулы-1» пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал пятый результат, а второй гонщик Серхи Перес пришел десятым.

Во второй сессии свободных заездов Ферстаппен стал первым, а Перес седьмым.

Третья практика состоится 19 марта в 15:00 по московскому времени. В тот же день в 18:00 начнется квалификация.