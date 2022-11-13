Расселл одержал первую победу в карьере в «Формуле-1»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл одержал первую победу в карьере в «Формуле-1».

В воскресенье, 13 ноября, 24-летний гонщик стартовал с поула и выиграл «Гран-при Бразилии». Эта победа также стала первая для «Мерседеса» в 2022 году.

Всего в текущем сезоне Расселл, за исключением «Гран-при Бразилии», семь раз поднимался на подиум. Британец становился третьим на этапах в Австралии, Испании, Азербайджане, Франции, Венгрии и Италии, вторым — в Нидерландах.

Заключительный этап «Формулы-1» нынешнего сезона — «Гран-при Абу-Даби» — пройдет в следующий уикэнд.