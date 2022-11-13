Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 23:10

Расселл одержал первую победу в карьере в «Формуле-1»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл одержал первую победу в карьере в «Формуле-1».

В воскресенье, 13 ноября, 24-летний гонщик стартовал с поула и выиграл «Гран-при Бразилии». Эта победа также стала первая для «Мерседеса» в 2022 году.

Всего в текущем сезоне Расселл, за исключением «Гран-при Бразилии», семь раз поднимался на подиум. Британец становился третьим на этапах в Австралии, Испании, Азербайджане, Франции, Венгрии и Италии, вторым — в Нидерландах.

Заключительный этап «Формулы-1» нынешнего сезона — «Гран-при Абу-Даби» — пройдет в следующий уикэнд.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
1
0
Читайте также
Махачев поедет драться в Австралию. Его соперник еще ни разу не проигрывал в UFC
Фигуристка покажет программу с цитатами Греты Тунберг. Валиева задала новый тренд?
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Расселл выиграл «Гран-при Сан-Паулу», Хэмилтон стал вторым

Джордж Расселл: «В эмоциональном плане сезон похож на американские горки»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости