Джордж Расселл: «В эмоциональном плане сезон похож на американские горки»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился эмоциями после победы на «Гран-при Сан-Паулу».

«Непередаваемое ощущение, и я хочу выразить огромную благодарность всей команде, ведь именно она сделала все это возможным! В эмоциональном плане сезон похож на американские горки, а эта гонка была по-настоящему трудной.

Когда я увидел автомобиль безопасности, то понял, что концовка обещает быть тяжелой, прессинг со стороны напарника был действительно мощным, но я безумно рад, что смог одержать победу!» - цитирует Расселла Sky Sports.

Британский пилот Джордж Расселл одержал первую в карьере победу в «Формуле-1».