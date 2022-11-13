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Сегодня, 23:29

Джордж Расселл: «В эмоциональном плане сезон похож на американские горки»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился эмоциями после победы на «Гран-при Сан-Паулу».

«Непередаваемое ощущение, и я хочу выразить огромную благодарность всей команде, ведь именно она сделала все это возможным! В эмоциональном плане сезон похож на американские горки, а эта гонка была по-настоящему трудной.

Когда я увидел автомобиль безопасности, то понял, что концовка обещает быть тяжелой, прессинг со стороны напарника был действительно мощным, но я безумно рад, что смог одержать победу!» - цитирует Расселла Sky Sports.

Британский пилот Джордж Расселл одержал первую в карьере победу в «Формуле-1».

Мерседес
Джордж Расселл
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