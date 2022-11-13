Расселл выиграл «Гран-при Сан-Паулу», Хэмилтон стал вторым

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«Гран-при «Сан-Паулу» «Формулы-1» закончился победным дублем «Мерседеса». Первое место занял Джордж Расселл, вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон.

Далее расположили двое пилотов «Феррари»: Карлос Сайнс стал третьим, Шарль Леклер — четвертым.

На пятое место по ходу гонки пробился пилот «Альпин» Фернандо Алонсо.

Он опередил двух пилотов «Ред Булл»: Макс Ферстаппен остался шестым, Серхио Перес — седьмым.

Заключительный этап «Формулы-1» нынешнего сезона — «Гран-при Абу-Даби» — пройдет в следующий уикэнд.

Автогонки «Формула 1»

Чемпионат мира

21-й этап

«Гран-при Бразилии»

1. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes)

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 1,529

3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 4,051

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 8,441

5. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 9,561

6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 10,056

7. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 14,080

8. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 18,690

9. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 22,552

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 23,552

11. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 26,183

12. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 29,325

13. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 29,899

14. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 31,867

15. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 36,016

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 37,038

17. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 Круг

Не финишировали: Ландо Норрис (Великобритания, McLaren), Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren)

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 429. 2. Шарль Леклер — 290. 3. Серхио Перес — 290. 4. Джордж Расселл — 264. 5. Льюис Хэмилтон — 240. 6. Карлос Сайнс — 234. 7. Ландо Норрис — 113. 8. Эстебан Окон — 86. 9. Фернандо Алонсо — 81. 10. Валттери Боттас — 49. 11. Себастьян Феттель — 37. 12. Даниэл Риккьярдо — 35. 13. Кевин Магнуссен — 25. 14. Пьер Гасли — 23. 15. Ленс Стролл — 15. 16. Юки Цунода — 12. 17. Мик Шумахер — 12. 18. Гуаньюй Чжоу — 6. 19. Александр Албон — 4. 20. Николас Латифи — 2. 21. Ник де Врис — 2. 22. Нико Хюлькенберг — 0

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 719. 2. Ferrari — 524. 3. Mercedes — 504. 4. Alpine — 167. 5. McLaren — 148. 6. Alfa Romeo — 55. 7. Aston Martin — 52. 8. Haas — 37. 9. AlphaTauri — 35. 10. Williams — 8