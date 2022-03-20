Расселл назвал отличным результат «Гран-при Бахрейна»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением об итогах «Гран-при Бахрейна». Он занял четвертое место в гонке.

«Конечно, мы думали, что сможем как-то пробраться наверх, и я доволен. Старт вышел хорошим, но мы знаем свои слабости.

Трудный уик-энд, и отличный результат. В то же время понятно, что нам предстоит серьезная работа. Я пока не знаю, сможем ли мы быстро найти решение проблем. Пройдет еще несколько гонок, прежде чем мы раскроем истинный потенциал болида», — приводит слова Расселла BBC Sport.

Победил пилот «Ферарри» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

За несколько кругов до конца гонки Хэмилтон и Расселл шли на пятом и шестом местах соответственно. Но боровшиеся за подиум пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес сошли с трассы из-за технических проблем.