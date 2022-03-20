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Сегодня, 21:43

В «Ред Булл» назвали причины схода Ферстаппена и Переса на «Гран-при Бахрейна»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко назвал причины схода болидов команды на «Гран-при Бахрейна».

Макс Ферстаппен и Серхио Перес выбыли из борьбы за подиум на последних кругах гонки.

«На обеих машинах возникла одна и та же проблема с работой топливной системы. Пока мы не смогли оценить все данные и понять, что же именно случилось.

В случае с Максом проблема проявилась и усугубилась быстро, буквально по ходу одного круга. В случае с Пересом мы подумали, что ситуация стабилизировалась, но на последнем круге двигатель просто отключился и машину развернуло. Ни о какой ошибке гонщика здесь речи не идет», — приводит слова Марко racingnews365.

Победил пилот «Ферарри» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Источник: https://racingnews365.nl/marko-bevestigt-beide-red-bulls-hadden-hetzelfde-probleem
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Хельмут Марко
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