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20 марта, 23:30

Магнуссен — об итогах «Гран-при Бахрейна»: «Безумие»

Магнуссен поделился эмоциями от попадания в топ-5 по итогам «Гран-при Бахрейна»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен подвел итоги «Гран-при Бахрейна». Он занял пятое итоговое место.

«Безумие какое-то. Возвращение в «Формулу-1» и пятое место — это что-то невероятное. Даже не знаю, что сказать. Безумие.

Старт получился нормальным. Боттас неудачно стартовал, поэтому я легко его обогнал. Потом прошел кого-то еще. Мы немного поборолись, но скорость у соперников была гораздо выше. В первом повороте я заблокировал переднее левое. В общем, я допустил пару ошибок и потерял две позиции, которые отыграл на старте.

В конце у нас появилась возможность провести дополнительный пит-стоп, и в итоге все оказались на одинаковых шинах. После рестарта думал, атаковать ли «Мерседес», но решил, что нет, лучше защититься от Боттаса и сохранить седьмое место. А потом что-то случилось с обоими болидами «Ред Булл». Безумие!» - приводит слова Магнуссена Sky Sport.

Победил пилот «Ферарри» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Перед началом сезона-2022 Магнуссен заменил в «Хаасе» россиянина Никиту Мазепина.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12571176/bahrain-grand-prix-live-updates-from-first-race-of-2022-f1-season-as-charles-leclerc-starts-on-pole
Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
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