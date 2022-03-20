Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен подвел итоги «Гран-при Бахрейна». Он занял пятое итоговое место.

«Безумие какое-то. Возвращение в «Формулу-1» и пятое место — это что-то невероятное. Даже не знаю, что сказать. Безумие.

Старт получился нормальным. Боттас неудачно стартовал, поэтому я легко его обогнал. Потом прошел кого-то еще. Мы немного поборолись, но скорость у соперников была гораздо выше. В первом повороте я заблокировал переднее левое. В общем, я допустил пару ошибок и потерял две позиции, которые отыграл на старте.

В конце у нас появилась возможность провести дополнительный пит-стоп, и в итоге все оказались на одинаковых шинах. После рестарта думал, атаковать ли «Мерседес», но решил, что нет, лучше защититься от Боттаса и сохранить седьмое место. А потом что-то случилось с обоими болидами «Ред Булл». Безумие!» - приводит слова Магнуссена Sky Sport.

Победил пилот «Ферарри» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Перед началом сезона-2022 Магнуссен заменил в «Хаасе» россиянина Никиту Мазепина.