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Ральф Шумахер недоволен действиями Мазепина в гонке «Гран-при Италии»

15:57
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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер подверг критике действия российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина во время гонки «Гран-при Италии». В четвертом повороте он столкнулся с напарником — Миком Шумахером.

«На повторе хорошо видно, что Никита просто въезжает в заднее колесо Мика. Мазепин в который раз допустил ошибку.

Он изо всех сил пытается доказать, что быстрее Мика, но у него не получается. В Монце он показал свой характер: гнал, ничего не замечая на пути. Рано или поздно кому-то придется заняться воспитанием Мазепина. К счастью, не мне", — приводит слова Ральфа «F-1 Insider».

Мазепин за этот контакт был оштрафован в гонке на 5 секунд, но не сумел добраться до финиша из-за отказа двигателя.

Дополнительная информация:

https://f1-insider.com/formel-1-mazepin-schumacher-mick-haas-monza-36034/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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