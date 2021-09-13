Ральф Шумахер недоволен действиями Мазепина в гонке «Гран-при Италии»
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер подверг критике действия российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина во время гонки «Гран-при Италии». В четвертом повороте он столкнулся с напарником — Миком Шумахером.
«На повторе хорошо видно, что Никита просто въезжает в заднее колесо Мика. Мазепин в который раз допустил ошибку.
Он изо всех сил пытается доказать, что быстрее Мика, но у него не получается. В Монце он показал свой характер: гнал, ничего не замечая на пути. Рано или поздно кому-то придется заняться воспитанием Мазепина. К счастью, не мне", — приводит слова Ральфа «F-1 Insider».
Мазепин за этот контакт был оштрафован в гонке на 5 секунд, но не сумел добраться до финиша из-за отказа двигателя.
Дополнительная информация:
https://f1-insider.com/formel-1-mazepin-schumacher-mick-haas-monza-36034/
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