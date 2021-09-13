«Альфа Ромео» отказала Андретти в покупке команды «Ф-1»

Династия Андретти пыталась купить команду «Формулы-1» «Альфа Ромео», однако потерпела неудачу, сообщает Sky Sport Italia.

Предполагается, что чемпион «Ф-1» 1978 года Марио Андретти и его сын Майкл — владелец команды «Андретти Автоспорт» в «Индикаре» — сделали предложение летом. В «Альфа Ромео» ответили отказом.

Ранее появилась информация о том, что Майкл Андретти присматривается к различным командам «Ф-1» — в частности, упоминались «Альфа Ромео», «Хаас» и «Уильямс».