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«Альфа Ромео» отказала Андретти в покупке команды «Ф-1»

16:45
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Династия Андретти пыталась купить команду «Формулы-1» «Альфа Ромео», однако потерпела неудачу, сообщает Sky Sport Italia.

Предполагается, что чемпион «Ф-1» 1978 года Марио Андретти и его сын Майкл — владелец команды «Андретти Автоспорт» в «Индикаре» — сделали предложение летом. В «Альфа Ромео» ответили отказом.

Ранее появилась информация о том, что Майкл Андретти присматривается к различным командам «Ф-1» — в частности, упоминались «Альфа Ромео», «Хаас» и «Уильямс».

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Иван Шитик все материалы автора

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