Хэмилтон рад победе «Макларена» на «Гран-при Италии»
14:44
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил команду «Макларена» с победой в гонке «Гран-при Италии». Даниэл Риккьярдо и Ландо Норрис заняли первое и второе место соответственно.
«Поздравляю! Парни, вы прекрасно поработали в эти выходные. Так рад за свою бывшую команду, приятно видеть, что вы вернулись на вершину. Наслаждайтесь», — написал Хэмилтон в сторис Instagram.
Сторис Льюиса Хэмилтона. Фото Instagram
Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». Свой первый титул он завоевал в 2008 году, когда выступал за «Макларен».
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