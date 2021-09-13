Хэмилтон рад победе «Макларена» на «Гран-при Италии»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил команду «Макларена» с победой в гонке «Гран-при Италии». Даниэл Риккьярдо и Ландо Норрис заняли первое и второе место соответственно.

«Поздравляю! Парни, вы прекрасно поработали в эти выходные. Так рад за свою бывшую команду, приятно видеть, что вы вернулись на вершину. Наслаждайтесь», — написал Хэмилтон в сторис Instagram.

Сторис Льюиса Хэмилтона. Фото Instagram

Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». Свой первый титул он завоевал в 2008 году, когда выступал за «Макларен».