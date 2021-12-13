Представитель Мазепина рассказал о самочувствии пилота
18:08
Представитель Никиты Мазепина рассказал «СЭ», что российский гонщик «Хаас» чувствует себя хорошо, несмотря на положительный тест на коронавирус перед «Гран-при Абу-Даби».
— Никита чувствует себя хорошо, болезнь проходит в легкой форме, — заявил представитель пилота.
12 декабря стало известно, что Мазепин сдал положительный тест на коронавирус, 22-летний пилот пропустил последнюю гонку сезона.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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