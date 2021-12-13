Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Представитель Мазепина рассказал о самочувствии пилота

18:08
Никита Мазепин. Фото «Хаас».
Никита Мазепин. Фото «Хаас».
Теги:

Представитель Никиты Мазепина рассказал «СЭ», что российский гонщик «Хаас» чувствует себя хорошо, несмотря на положительный тест на коронавирус перед «Гран-при Абу-Даби».

— Никита чувствует себя хорошо, болезнь проходит в легкой форме, — заявил представитель пилота.

12 декабря стало известно, что Мазепин сдал положительный тест на коронавирус, 22-летний пилот пропустил последнюю гонку сезона.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Тимур Ганеев все материалы автора
Читайте также
«Стюард минут 15-20 бегал за врачами». Что окружало смерть болельщика в Самаре — глазами очевидцев на трибуне
Умер кинорежиссер Сергей Соловьев
1
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное