Представитель Мазепина рассказал о самочувствии пилота

Представитель Никиты Мазепина рассказал «СЭ», что российский гонщик «Хаас» чувствует себя хорошо, несмотря на положительный тест на коронавирус перед «Гран-при Абу-Даби».

— Никита чувствует себя хорошо, болезнь проходит в легкой форме, — заявил представитель пилота.

12 декабря стало известно, что Мазепин сдал положительный тест на коронавирус, 22-летний пилот пропустил последнюю гонку сезона.