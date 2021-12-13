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The Sun: Майкл Маси может лишиться должности гоночного директора «Формулы-1»

18:06
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Гоночный директор «Формалы-1» Майкл Маси может потерять свой пост, сообщает The Sun.

По информации источника, главной причиной возможного увольнения является непоследовательность в принятии решений на последних кругах гонки «Гран-при Абу-Даби».

По заключительной гонке сезона-2021 дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем, за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции, дала разрешение на это.

В итоге пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на последнем круге обогнал гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона и выиграл титул чемпиона мира «Формулы-1».

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/17024151/f1-masi-job-abu-dhabi-gp-verstappen-hamilton/

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Анна Горшкова все материалы автора
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