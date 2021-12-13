The Sun: Майкл Маси может лишиться должности гоночного директора «Формулы-1»

Гоночный директор «Формалы-1» Майкл Маси может потерять свой пост, сообщает The Sun.

По информации источника, главной причиной возможного увольнения является непоследовательность в принятии решений на последних кругах гонки «Гран-при Абу-Даби».

По заключительной гонке сезона-2021 дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем, за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции, дала разрешение на это.

В итоге пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на последнем круге обогнал гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона и выиграл титул чемпиона мира «Формулы-1».