Боттас: «Обидно, что Льюис не выиграл. Сочувствую ему»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился мнением о результате «Гран-при Абу-Даби». Макс Ферстаппен из «Ред Булл» выиграл гонку и стал чемпионом «Формулы-1», а Льюис Хэмилтон занял второе место. Также «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов.

«Конечно, мы хотели выиграть оба титула. Кубок конструкторов — огромное достижение. Обидно, что Льюис не выиграл. Такое ощущение, что и я проиграл чемпионат из-за его поражения. Сочувствую ему, потому что считаю, что он заслужил победу. Он здорово стартовал, провел отличную гонку, но потом все изменилось. Такое случается в спорте. Иногда все складывается против тебя, а иногда в твою пользу. Это был просто не наш день.

Испытываю смешанные эмоции. Счастлив завоевать Кубок конструкторов, горжусь этим, но сочувствую Льюису. Теперь пришло время для чего-то нового. Я благодарен за то, чего мы достигли вместе», — приводит слова Боттаса Crash.

Для Боттаса это была последняя гонка в составе «Мерседеса». В сезоне-2022 он станет боевым пилотом «Альфа Ромео».