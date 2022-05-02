«Макларен» осудил свою сотрудницу за травлю Хэмилтона в социальных сетях

Команда «Макларен» выступила с заявлением, в котором осудила поведение своей сотрудницы Кейти Кумпер по отношению к пилоту «Мерседаса» Льюису Хэмилтону, сообщает Daily Mail.

Команда проведет расследование ее активности в социальных сетях. Там она в оскорбительной манере высказывалась о Хэмилтоне, который начинал свою карьеру в «Формуле-1» и завоевал свой первый чемпионский титул как раз с «Маклареном».

Сейчас доступ к аккаунтам Кумпер в соцсетях закрыт. Сообщается, что ранее она многократно писала, что семь чемпионских титулов Хэмилтона являются не его заслугой, а «следствием удачи», а после поражения в финале прошлого сезона назвала гонщика «плаксивым малышом».

«Макларен» заявил, что Действия Кумпер можно описать словами «харассмент» и «виртуальная травля», подчеркивая, что это идет в разрез с принятой у них культурой.