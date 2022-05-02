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Сегодня, 17:08

Гасли высказался о предстоящем «Гран-при Майами»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением по поводу предстоящего «Гран-при Майами».

«Мне очень понравилась конфигурация трассы. Довольно много скоростных участков, довольно сложные, необычные повороты, очень длинные повороты, очень длинные прямые. Это Америка. Здесь всегда хорошие развлечения на протяжении всего уик-энда, так что я очень рад этому событию, да и место само по себе уникальное», — приводит слова Гасли GPFans.

«Гран-при Майами» пройдет с 6 по 8 мая. На данный момент личный зачет «Формулы-1» возглавляет гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который набрал 86 очков. Второе место занимает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (59 очков). Третьим идет его напарник Серхио Перес (54).

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/81400/gasly-joins-f1-hype-train-for-pretty-awesome-miami/
Формула-1
Альфа Таури
Пьер Гасли
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