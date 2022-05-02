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2 мая, 22:45

Руководитель «Хаас» рассказал о проблемах Мика Шумахера с обгонами

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, с какими проблемами столкнулся пилот команды Мик Шумахер в этом сезоне «Формулы-1».

«Мику нужно научиться сражаться в передних рядах. Теперь наша скорость позволяет нам быть среди машин средней группы.

Я сказал ему: тут как в горах, чем выше забираешься, тем тяжелее дышать. Но для него в новинку совершать обгоны в «Формуле-1?. В прошлом сезоне он почти все время ехал позади остальных и крайне редко мог побороться с кем-то. Но он старается стать лучше и проводит много времени в работе», — цитирует Штайнера Die Welt.

Хаас
Мик Шумахер
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