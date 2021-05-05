Бывший пилот «Формулы-1» Ромен Грожан прокомментировал возвращение за руль болида впервые после аварии в Бахрейне.

«Я так рад вернуться в болид «Формулы-1»! Это будет особая возможность для меня, а поездка на «Мерседесе», выигравшем чемпионат мира, станет уникальным опытом. Я очень благодарен «Мерседесу» и Тото Вольффу за предоставленную возможность. Впервые я услышал о возможности водить их болид на своей больничной койке в Бахрейне. Эта новость меня очень подбодрила!

Поездка на «Мерседесе» на Гран-при Франции на автодроме Поль Рикар, моей домашней трассе, будет особенным. Я не могу дождаться наступления этого дня», — приводит слова Грожана официальный сайт «Формулы-1».

В «Формуле-1» Грожан выступал с 2009 по 2020 год. В ноябре 2020 года француз попал в серьезную аварию во время «Гран-при Бахрейна». Болид Грожана моментально загорелся после столкновения с ограждением, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм, отделавшись ожогами и легкими повреждениями.