Грожан впервые после аварии в Бахрейне сядет за руль болида «Формулы-1»
10:14
Бывший пилот «Формулы-1» Ромен Грожан примет участие в тестировании болида «Мерседес», сообщает официальный сайт «Ф-1».
29 июня Грожан проведет полный тестовый день на автодроме Поль Рикар, а также будет пилотировать машину на серии демонстрационных кругов двумя днями ранее.
В «Формуле-1» Грожан выступал с 2009 по 2020 год. В ноябре 2020 года француз попал в серьезную аварию во время «Гран-при Бахрейна». Болид Грожана моментально загорелся после столкновения с ограждением, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм, отделавшись ожогами и легкими повреждениями.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю