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Грожан впервые после аварии в Бахрейне сядет за руль болида «Формулы-1»

10:14
Ромен Грожан. Фото Сайт «Формулы-1»
Ромен Грожан. Фото Сайт «Формулы-1»
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Бывший пилот «Формулы-1» Ромен Грожан примет участие в тестировании болида «Мерседес», сообщает официальный сайт «Ф-1».

29 июня Грожан проведет полный тестовый день на автодроме Поль Рикар, а также будет пилотировать машину на серии демонстрационных кругов двумя днями ранее.

В «Формуле-1» Грожан выступал с 2009 по 2020 год. В ноябре 2020 года француз попал в серьезную аварию во время «Гран-при Бахрейна». Болид Грожана моментально загорелся после столкновения с ограждением, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм, отделавшись ожогами и легкими повреждениями.

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