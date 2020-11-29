Болид Грожана загорелся на старте «Гран-при Бахрейна». Пилот выпрыгнул из пламени

На старте «Гран-при Бахрейна» загорелся болид пилота «Хаас» Ромена Грожана. После этого гонка была остановлена, другие машины вернулись в боксы.

Инцидент произошел после того, как машина Грожана вошла в контакт с болидом «Альфа Таури» Даниила Квята. Следом она вылетела с трассы, врезалась в заграждение и взорвалась. Пилот успел выскочить из огня.

А вот и видео той самой аварии. Грожан столкнулся с Квятом и врезался в ограждение ?



Пилот чудом успел выскочить из болида. Кошмар:https://t.co/4SboRkGqp7 pic.twitter.com/5SnPBXilqM — Матч ТВ (@MatchTV) November 29, 2020

Грожан после инцидента хромал, ему оказывали медицинскую помощь врачи. Более детальной информации о его состоянии сразу не было. По всей видимости, гонщика доставят в больницу.

Другие видео и подробности инцидента — здесь.