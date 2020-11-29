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Болид Грожана загорелся на старте «Гран-при Бахрейна». Пилот выпрыгнул из пламени

17:21
Инцидент на старте гонки. Ромен Грожан после аварии.
Инцидент на старте гонки.
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На старте «Гран-при Бахрейна» загорелся болид пилота «Хаас» Ромена Грожана. После этого гонка была остановлена, другие машины вернулись в боксы.

Инцидент произошел после того, как машина Грожана вошла в контакт с болидом «Альфа Таури» Даниила Квята. Следом она вылетела с трассы, врезалась в заграждение и взорвалась. Пилот успел выскочить из огня.

Грожан после инцидента хромал, ему оказывали медицинскую помощь врачи. Более детальной информации о его состоянии сразу не было. По всей видимости, гонщика доставят в больницу.

Другие видео и подробности инцидента — здесь.

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