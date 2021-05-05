Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Руководство «Ф-1» прорабатывает варианты возможных замен в календаре чемпионата

16:21

Руководство «Формулы-1» прорабатывает варианты возможных замен в календаре чемпионата на сезон-2021, если в них появится необходимость, сообщает Motorsport 5 мая.

Все намеченные «Гран-при» на территории Европы должны пройти без проблем, однако в проведении гонок в Азии и Америке есть определенные сомнения.

«Гран-при США» должен пройти по плану, но в случае отмены этапов в Мексике и Бразилии «Формула-1» вряд ли решится ехать на другой континент ради всего одной гонки. В связи с этим прорабатывается возможность проведения второго этапа в США — на трассе в Индианаполисе.

Также на случай отмены азиатских или американских этапов рассматриваются варианты проведения гонок в Германии и Италии — на трассах «Нюрбургринг» и «Муджелло».

Читайте также

Мутант на лыжне. У этого спортсмена-оленевода допинг был в крови
Какие симптомы говорят о заболеваниях печени
Стали известны подробности скандала с украинскими туристами в Турции
Мать Бузовой прокомментировала сообщения о госпитализации певицы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд