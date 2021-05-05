Руководство «Ф-1» прорабатывает варианты возможных замен в календаре чемпионата

Руководство «Формулы-1» прорабатывает варианты возможных замен в календаре чемпионата на сезон-2021, если в них появится необходимость, сообщает Motorsport 5 мая.

Все намеченные «Гран-при» на территории Европы должны пройти без проблем, однако в проведении гонок в Азии и Америке есть определенные сомнения.

«Гран-при США» должен пройти по плану, но в случае отмены этапов в Мексике и Бразилии «Формула-1» вряд ли решится ехать на другой континент ради всего одной гонки. В связи с этим прорабатывается возможность проведения второго этапа в США — на трассе в Индианаполисе.

Также на случай отмены азиатских или американских этапов рассматриваются варианты проведения гонок в Германии и Италии — на трассах «Нюрбургринг» и «Муджелло».