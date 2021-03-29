Глава «Мерседес» Вольф не считает обоснованным недовольство Боттаса стратегией команды

Глава «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал недовольство пилота Валттери Боттаса, который жаловался на стратегию команды в гонке в Бахрейне.

«Я не думаю, что у нас была какая-то особая стратегия. Мы не хотели, чтобы у Боттаса гонка сложилась таким образом. Он потерял позицию на старте гонки. Мы сделали пит-стоп, чтобы отрезать Макса Ферстаппена. И, как мне кажется, в этом вопросе достигли успеха.

Но у нас не было какой-то другой стратегии. Невозможно было сделать лишь один пит-стоп. Нельзя было ехать до самого финиша на «медиуме». «Хард» в середине гонки уже начинал изнашиваться. Других вариантов у нас не было.

Но я понимаю недовольство и расстройство, когда ты сидишь в машине, а у тебя нет достаточной информации», – цитирует Вольфа Motorsport Week.

Ранее, 28 марта, пилот «Мерседес» Валттери Боттас жаловался на то, что команда заняла оборонительную тактику в первой гонке сезона-2021, в которой он занял третье место. Свой первый пит-стоп финн совершил позже Льюиса, из-за чего отстал, а вторая остановка длилась почти 11 секунд. Боттас считает, что мог атаковать соперников, но его специально тормозили.

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл первую гонку сезона «Гран-при» в Бахрейне. Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла».