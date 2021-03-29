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«Хуже биатлонистов»: Губерниев оценил дебют Мазепина в «Формуле-1»

10:57
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на неудачный дебют российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина в «Формуле-1».

?"Эх, даже хуже биатлонистов...", — прокомментировал Губерниев пост в Instagram о вылете Мазепина с трассы.

Напомним, что Мазепин вылетел с трассы на первом круге «Гран-при Бахрейна». Россиянин потерял контроль над машиной и врезался в ограждение, разбив болид.

С самим Мазепиным все было нормально. После гонки он объяснил произошедшее и заявил, что сам виноват в аварии. Он также принес извинения команде.

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