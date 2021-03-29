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Риккардо назвал скучной первую гонку нового сезона «Формулы-1»

15:57
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Пилот «Макларен» Даниэль Риккардо подвел итоги первой гонки сезона-2021 «Формулы-1» в Бахрейне. 

«Вообще гонка получилась тяжелой – хотя даже не тяжелой, а в основном скучной. Просто было скучно. Я пытался атаковать – каждый раз, слыша результаты на круге соперников впереди, я пытался ехать в том же темпе. Может быть, на одном круге мне удавалось повторить такой результат, но уже на следующем круге я терял очень много времени.

Безусловно, я могу о многом рассказать команде, предоставляя обратную связь о работе болида, и что также могу учиться, прогрессировать. Но на самом деле, если седьмое место для нас – это плохой результат в плохой день, то в целом у нас все нормально. Для старта сезона у нас хорошие позиции, нужно продолжать учиться и прибавлять», - сказал Риккардо Motorsportweek.

В сезоне-2021 Даниэль Риккардо дебютирует за команду «Макларен», сменив пилота Карлоса Сайнса. 28 марта в первой гонке «Гран-при» австралиец занял седьмое место.

Победу одержал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Замкнул тройку Валттери Боттас («Мерседес»).

Дополнительная информация:

https://www.motorsportweek.com/2021/03/29/a-good-bad-result-acts-as-encouragement-for-ricciardo/?feed_id=1159

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