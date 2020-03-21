«Формула-1» должна провести не менее 15 гонок в сезоне по условиям контрактов

Контракт компании Liberty Media по продаже телевизионных прав включает в себя пункт о проведении как минимум 15 этапов за сезон, сообщает RaceFans. Владельцы прав на «Формулу-1» могут столкнуться с финансовыми проблемами и судебными искмаи, если им не удастся провести хотя бы 15 гонок в сезоне.

Напомним, в этом сезоне уже отложили на неопределенный срок или отменили семь этапов чемпионата — в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии, Испании и Монако. Таким образом, в календаре осталось всего 15 этапов, однако части из них могут найти место в календаре во время летнего перерыва.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется