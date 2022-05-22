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Сегодня, 21:37

Ферстаппен доволен результатами «Гран-при Испании»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги «Гран-при Испании». Он выиграл гонку.

«Проблемы с DRS заметно осложнили гонку, но нам все-таки удалось вновь выйти вперед, провести хорошую гонку и выиграть ее. Начало получилось очень трудным, зато окончание отличным.

Я старался сохранять концентрацию. Конечно, когда возникают такие поломки — это не очень здорово, но я очень рад победе и очень рад за Серхио Переса. Отличный результат для команды», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Вторым финишировал Серхио Перес. Третьим стал Джордж Расселл из «Мерседеса».

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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