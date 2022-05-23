Руководитель «Ред Булл» предупредил, что команды могут пропустить некоторые «Гран-при» из-за финансовых проблем

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предупредил, что команды могут пропустить некоторые «Гран-при» сезона, чтобы уложиться в бюджетный лимит.

«Семи командам, вероятно, придется пропустить последние четыре гонки, чтобы уложиться в потолок расходов в этом году. Речь не только о больших коллективах. Инфляция сильно бьет по командам из середины таблицы», — цитирует Хорнера BBC.

В этом сезоне лимит бюджета, который может потратить команда за сезон, составляет 140 миллионов долларов.

Позицию руководителя команды «Ред Булл» по пересмотру бюджетного лимита поддержали в «Феррари», «Мерседесе» и «Макларене». Но руководство команд «Хаас», «Уильямс», «Альпин» и «Альфа Ромео» на заседании комиссии «Формулы-1» высказались против увеличения лимита расходов.