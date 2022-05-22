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Сегодня, 21:17

Леклер прокомментировал свой сход на «Гран-при Испании»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о своем сходе на «Гран-при Испании».

Он лидировал в гонке, но на 28 круге был вынужден сойти с трассы из-за поломки двигателя.

«Я пока не знаю, что именно случилось, и в чем заключалась проблема. До поломки мы не видели вообще никаких признаков того, что это может случиться. Двигатель просто сломался, и машина лишилась мощности.

Очень досадно, что так вышло. С другой стороны, в таких ситуациях, где ты ничего не можешь сделать, как мне кажется нужно смотреть на позитивные моменты. Мы изучим ситуацию и найдем причину поломки, ведь мы не можем позволить себе, чтобы такие вещи повторялись слишком часто», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Победил Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Вторым стал его напарник Серхио Перес. Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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