Вассер: «Феррари» недостаточно атаковала на «Гран-при Великобритании» — пугала деградация шин»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал неуверенное выступление команды на «Гран-при Великобритании».

Шарль Леклер завершил гонку в Сильверстоуне девятым, а Карлос Сайнс — десятым.

«Мы стартовали с четвертой и пятой позиций и после квалификации чувствовали, что способны выступить гораздо лучше, чем вышло в итоге. Мы не можем быть довольны девятым и десятым местами, но теперь нужно внимательно изучить весь уик-энд, не только гонку. Нас немного пугала деградация шин — мы держали в уме то, что происходило в первых гонках сезона. Сегодня мы действовали слишком консервативно в этом плане, недостаточно атаковали. А потом не повезло с машиной безопасности», — приводит слова Вассера GPblog.

Вассер также надеется, что «Гран-при Венгрии» пройдет успешнее.

«Полагаю, Будапешт должен подойти нам чуть больше. Но нам нужно лучше использовать возможности машины в следующий уик-энд», — сказал он.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 157 очков. Леклер в личном зачете находится на седьмом месте (74), Сайнс - пятый (83).