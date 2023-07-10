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Сегодня, 20:38

Норрис объяснил, как сохранил второе место в борьбе с Хэмилтоном в «Гран-при Великобритании»

Руслан Минаев
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Ландо Норрис.
Фото Reuters

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился эмоциями о попадании на пьедестал по итогам «Гран-при Великобритании».

Гонщик боролся за второе место с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и после рестарта ему удалось сохранить позицию.

«Это было очень весело, и в этом заслуга Льюиса. Большую часть времени мы провели бок о бок и были очень близки.

Я выбрал настройку с меньшей прижимной силой, чем у Оскара, подумав, что в гонке скорость на прямой может спасти меня. Итак, вы могли убедиться, что я был немного быстрее Льюиса, и это спасло меня, мне удалось удержаться на втором месте. О таких мелочах не знают, но им очень радуешься, когда принимаешь подобные решения», — цитирует Норриса Sky Sports.

По итогам «Гран-при Великобритании» первым финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, Хэмилтон замкнул тройку. Норрис опередил Хэмилтона на 2,985 секунды.

Ландо Норрис выступает в "Формуле-1" с 2019 года. За все время в "Королевских гонках" он семь раз приезжал на подиум, но еще не одержал ни одной победы. 

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Венгрии с 21 по 23 июля.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
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