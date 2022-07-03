Косаченко назвала «Гран-при Великобритании» лучшей гонкой сезона

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» Оксана Косаченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала итоги 10-го этапа «Гран-при» «Формулы-1» в Сильверстоуне.

На первом круге гонки произошла серьезная авария. Машина пилота «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу перевернулась и на полной скорости вылетела с трассы.

«Причины аварии? У меня было ощущение, что Боттас чуть подтормозил, дал возможность на себя наехать, и это было явно непредумышленно. То есть это абсолютно гоночный инцидент. Страшно, когда машина оказывается за барьерами безопасности, это была какая-то жуть. Радует, что машина очень безопасная. Здорово, что в конце гонки мы уже видели и приветы от Гуаньюй, но печалит тот факт, что кто-то кого-то не понял на трассе», — сказала Косаченко «СЭ».

Оксана Косаченко считает, что если бы столкновение случилось на более новой трассе, это заняло бы гораздо больше времени, чтобы дать рестарт гонке.

«На мой взгляд, это лучшая гонка в этом сезоне. Она самая насыщенная и самая интересная. Для меня очень важно в этой гонке не победа Сайнса, — хотя его поздравляю, знаю его отца, сейчас ему напишу, — но я невероятно рада за первые очки Мика Шумахера, это должно было когда-то преломиться. Не верю, когда говорят, что на детях природа отдыхает. Мик упорный, такой же, как и его отец. Мне кажется, что для Карины, жены Махаэля, это очень важно», — добавила Косаченко.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании» «Формулы-1». Для испанца эта победа стала первой в карьере в «Ф-1».