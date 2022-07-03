Появилось видео массовой аварии на старте «Гран-при Великобритании»

«Гран-при Великобритании» был остановлен красными флагами после массовой аварии на первом круге.

В результате нескольких столкновений пострадали несколько болидов. Но сильнее всего досталось Гуаньюй Чжоу на «Альфа Ромео», чей болид перевернулся им на большой скорости вылетел с трассы. Машины летела с такой скоростью, что она даже перескочила первый ряд ограждений и врезалась в забор, который отделяет трибуны от трассы.

Маршалы и медицинские работники были заняты процессом извлечения гонщика из кокпита болида, который оказался зажат между заграждениями.

Позже появилась информация, что Чжоу сумел успешно покинуть кокпит болида и не получил серьезных травм в аварии.