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Сегодня, 17:30

Появилось видео массовой аварии на старте «Гран-при Великобритании»

Иван Шитик
Корреспондент
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Авария Гуаньюй Чжоу.
Фото Reuters

«Гран-при Великобритании» был остановлен красными флагами после массовой аварии на первом круге.

В результате нескольких столкновений пострадали несколько болидов. Но сильнее всего досталось Гуаньюй Чжоу на «Альфа Ромео», чей болид перевернулся им на большой скорости вылетел с трассы. Машины летела с такой скоростью, что она даже перескочила первый ряд ограждений и врезалась в забор, который отделяет трибуны от трассы.

Маршалы и медицинские работники были заняты процессом извлечения гонщика из кокпита болида, который оказался зажат между заграждениями.

Позже появилась информация, что Чжоу сумел успешно покинуть кокпит болида и не получил серьезных травм в аварии.

Формула-1
Альфа Ромео
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