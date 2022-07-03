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Сегодня, 20:29

Леклер остался разочарован четвертым место на «Гран-при Великобритании»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался разочарован четвертым место на «Гран-при Великобритании».

«С одной стороны борьба и правда была классной. С другой стороны я ехал на старом комплекте резине, в то время как у всех вокруг меня были новенькие. Так что да, мне было трудно. Могу сказать, что выложился на абсолютном максимуме, но этого оказалось недостаточно. Так что да, я разочарован.

Маттиа Бинотто подошел ко мне сразу после гонки, чтобы подбодрить, вот и все», — рассказал Леклер Sky Sports.

Испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс одержал победу в гонке десятого этапа чемпионата мира. Сайнс одержал первую победу в «Формуле-1».

Феррари
Шарль Леклер
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