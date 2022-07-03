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Сегодня, 20:05

Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по числу подиумов на одном автодроме

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял третье место на «Гран-при Великобритании». Британец в рекордный 13-й раз завоевал подиум в «Сильверстоуне».

Он побил рекорд Михаэля Шумахера по числу подиумов на одном автодроме.

«Я так благодарен за упорную работу команды, которая подготовила обновление. Мы стали на шаг ближе и продолжим трудиться.

Подиум стал огромным бонусом. Будем делать все возможное и посылать всем вам позитив", — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
Михаэль Шумахер
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