Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по числу подиумов на одном автодроме

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял третье место на «Гран-при Великобритании». Британец в рекордный 13-й раз завоевал подиум в «Сильверстоуне».

Он побил рекорд Михаэля Шумахера по числу подиумов на одном автодроме.

«Я так благодарен за упорную работу команды, которая подготовила обновление. Мы стали на шаг ближе и продолжим трудиться.

Подиум стал огромным бонусом. Будем делать все возможное и посылать всем вам позитив", — цитирует Хэмилтона Sky Sports.